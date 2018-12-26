В джазе только девушка. В Баку взошло зимнее лето в Музее каменной летописи (ВИДЕО)

26 декабря 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Если солнце светит всегда, то почему летом оно греет, а зимой нет? Интересный вопрос, не правда ли? Солнце зимой, если оно не закрыто облаками, конечно же греет, просто этого тепла почти не заметно из-за холодных ветров. А не прогревает воздух оно по целому ряду причин. Первая и самая главная - расположение точки на земле, где наступила зима, по отношению к Солнцу. Оно стоит низко над горизонтом, поэтому его излучение проходит более длинный путь сквозь атмосферу. На свет это слабо влияет, а вот тепла атмосфера поглощает много. Другие противники тепла зимой - это ветер и приток холодного арктического воздуха. Они забирают около 20 процентов солнечной энергии. А еще, зимой дни становятся значительно короче. И время, когда солнце освещает землю, уменьшается. Поэтому воздух не успевает прогреваться. Но даже зимой многие ждут солнечных лучей…

Джазовый коллектив Сoffee Band представили видеоролик на композицию "Gəl Günəşim" (Пусть появится солнце), снятый в Музее каменной летописи, сообщает Trend Life.

Автор композиции и аранжировки – Джошгун Гадашов, вокалисты – Самира Раджабли и Агамехти Мирзоев, клавишник – Афшин Ализаде, басс-гитара – Руслан Гусейнов, электро-гитара – Хафиз Бахыш, сакософон – Теймур Сулейманбейли, ударник – Рамирез, перкуссионист – Айхан Исмаиллы.

(Автор: Вугар Иманов)

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