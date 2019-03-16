Скоростной поезд Баку-Гянджа для лирических чувств певицы (ВИДЕО)

16 марта 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Эльнара Халилова представила клип на лирическую композицию “Səndən sonra…” (После тебя), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Жить без любимого человека скучна и невыносима, нет радости и интереса. Каждый человек проходит этот период... Главное, не зацикливаться на горе, постепенно смириться с потерей, принять её, и вернуться к жизни, снова научиться радоваться и радовать родных. Таков лейтмотив композиции.

Съемки прошли на скоростном поезде Баку-Гянджа, на железнодорожных станциях городов, среди достопримечательностей Гянджи.

Автор музыки – Намиг Зейналов, слов – Анар Мамедов. Кяманча – Шахрияр Мусаев, гитара – Вугра Исмайлов. Режиссер – Наиль Наибоглу, оператор – Руслан Агаев, монтаж – Хагани Алиев, цветокоррекция – Алекс Анищенко.

(Автор: Вугар Иманов)

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