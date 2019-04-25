AISEL поедет на "Новую Волну" от Азербайджана

25 апреля 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​ Азербайджан на международном конкурсе "Новая Волна-2019" в Сочи представит певица Айсель Мамедова (AISEL), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

Финальные прослушивания участников, которые представят свою страну на конкурсе "Новая Волна-2019" в Сочи, прошли в Москве.

В течение двух дней имена тех счастливчиков, которые выступят на главной сцене New Wave Hall, определяло жюри, в которое также вошли народные артисты России – исполнитель Филипп Киркоров и генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

В полуфиналах принимали участие конкурсанты из разных стран.

Сам конкурс пройдёт с 24 по 29 августа в Сочи, именно здесь будет объявлен победитель ежегодного международного конкурса "Новая Волна-2019".

Айсель Мамедова - вокалист, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

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