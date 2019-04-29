Феерическое шоу экстравагантной Эльзы Сеидджахан поразило масштабом (ВИДЕО, ФОТО)

29 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел сольный концерт “Sənə bənzər” (Похожий на тебя) заслуженной артистки Азербайджана, певицы и композитора Эльзы Сеидджахан, посвященный великому классику азербайджанской поэзии и философу Имамдеддину Насими (1369 - 1417) и Году Насими в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Это было феерическое шоу, ставшее своеобразным праздником на 25-летие творческой деятельности Эльзы Сеидджахан! Вечер открылся произведением "Nəsimi divanı", написанным на газели Насими. Певица предстала в маске, которая отражала черный дух палачей Насими, отраженный в сцене казни философа. Далее была представлена композиция Микаила Мушфига "Yenə o bağ olaydı" и весь калейдоскоп вечера прошел под яркие и театральзованные композиции в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, актеров Государственного театра пантомимы и танцевальных коллективов. Все композиции и номера были переплетены в интересном сюжете, и четырех образах Эльзы Сеидджахан, символизирующих стихии. В концертной программе также выступили участники проекта "Azərbaycanın səsi", сестра певицы Расима Сеидджахан, заслуженная артистка Усния Мурветова и гости из Ирана – группа ашугов "Dalğa".

Самая экстравагантная певица нашей страны действительно поразила всех своей неординарностью и ярким колоритом, по праву заслужив овации.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

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