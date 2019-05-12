Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2019 08:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" Чингиз Мустафаев провел вторую репетицию своего номера на сцене конкурса в Тель-Авиве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Сценический номер азербайджанского исполнителя включает в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стоят два робота, которые по задумке постановщиков чинят разбитое сердце артиста.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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