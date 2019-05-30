Любовь на бумажных полотнах Рауфа Ахмедова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Рауф Ахмедов презентовал новый клип на песню "Sev" ("Люби"), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта. Съемки видеоролика проходили в парковом комплексе "Sevirəm" ("Люблю").

Новая работа музыканта – это размышления на тему любви и отношений, которые от пытается высказать не только в словах и музыке, но и словах на бумажных полотнах.

Над композицией работала та же команда, что и в предыдущих проектах Рауфа Ахмедова. Музыку и слова песни написал Ниджат Меликов, так же выступив в качестве креативного продюсера. Саунд-продюсер и аранжировщик - Фарид Исмайлов, оператор - Ахмед Барасов, постпродакшен и визуальная обработка - Мушвиг Аббасов. Клип снят при содействии Ronin Agency и İZ Production.

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