Живи, родной Азербайджан – Брендон Стоун (ВИДЕО)

31 мая 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный грузинский и российский певец и композитор Брендон Стоун в видеообращении приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона, который пройдет 2 и 3 июня на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Брендон Стоун - частый гость в Баку, выступал здесь с концертами, снимал клипы, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА".

В концертных программах выступят яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и зарубежные гости – заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун и Анатолий Алешин.
Билеты по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-chanson-festival-2019/9902. Телефон для справок: (051) 303-35-40.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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