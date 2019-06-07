Фестиваль "ЖАРА" удостоен престижной премии в Москве (ФОТО)

7 июня 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" удостоен премии Fashion People Awards 2019 в категории "Фестиваль года". Об этом на своей странице в Instagram написал один из организаторов фестиваля, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN).

Церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards 2019 состоялась в Москве в Vegas City Hall, собрав огромное количество звезд российского шоу-бизнеса.

"Прошла десятая торжественная церемония вручения премий "Fashion People Awards-2019". Поздравляю всех, кто получил эти долгожданные хрустальные статуэтки. Я очень рад, что наш фестиваль "ЖАРА" был удостоен награды и получил такую высокую оценку и поддержку. Этим летом мы ждём каждого в Баку с 25 по 28 июля. Будет нечто особенное!" - написал у себя на странице EMIN.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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