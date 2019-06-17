EMIN примет участие в фестивале "Laima Rendezvous Jurmala 2019"

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) примет участие в пятом международном музыкальном фестивале в Латвии "Laima Rendezvous Jurmala 2019", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Создательницей и хозяйка фестиваля является певица Лайма Вайкуле. Фестиваль пройдет с 18 по 21 июля 2019 года, в нем примут участие более 50 исполнителей.

В преддверии фестиваля в Москве состоялась пресс-конференция, на которой Эмин Агаларов и Лайма Вайкуле отметили, что "Laima Rendezvous Jurmala 2019" и Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" в Баку не конкурируют между собой, и являются фестивалями дружбы.

(Автор: Джани Бабаева)

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