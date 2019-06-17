Неожиданное признание в любви Фуада Мусаева – получилось очень смешно с любимыми фильмами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель Фуад Мусаев представил очень интересный клип "Sevgilim yaşa" (Живи моя любовь), в котором необычным образом показал свою любовь, сообщает Trend Life.

В образе главных героев любимых фильмов "Титаник", "Служебный роман", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница" и "Отелло" он предстал вместе с фитнесс-тренером и моделью Александрой Бирюковой, а также со своей группой FM Express Band.

"Представители отечественной эстрады фактически все песни поют о любви. А мне захотелось показать это волшебное чувство сквозь призму юмора. В клипе все сложности любви – только на позитиве, потому что с помощью юмора и улыбки можно многое исправить. Надеюсь, мой клип поднял многим настроение ", - сказал Trend Life Фуад Мусаев.

Режиссер и оператор клипа – Сеймур Сеидбейли, автор сценария – Фарид Рзаев, слова и музыка – Фаиг Эрол, аранжировка – Эльдар Мамедов и FM Express Band, звук - Samir Vip Studio, художник – Шаин Гасанли, грим – Adelia.

(Автор: Вугар Иманов)

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