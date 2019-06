Эмин Агаларов выступит в городах Германии с программой Good Love

БАКУ /Trend Life/ - В сентябре этого года известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) отправляется в гастрольный тур по Германии с новой программой Good Love 2019, сообщили Trend Life организаторы.

Гастроли пройдут в трех городах Германии. 12 сентября в концертном зале Urania города Берлин, 13 сентября - Гамбург (Friedrich Eber Halle) и 14 сентября - Дюссельдорф ( Stadthalle Neuss).

Good Love – название пятнадцатого альбома исполнителя от одоименной композиции. На данную композицию также снят клип в Лос-Анджелесе (США).

"Это один из моих сильнейших международных релизов на сегодняшний день. Я искренне надеюсь, что эта работа понравится вам так же, как и нам!", - сказал EMIN про альбом.

Международная версия альбома на английском языке состоит из 11 композиций, а для слушателей из России и СНГ подготовлена расширенная версия из 16 треков. В альбом вошли такие композиции, как Got Me Good, Let Me Go (Robin Sсhulz Remix), Always, Good Love, War In My Heart, Beautiful Tonight, When The Lights Shine, Somewhere To Run, Bring Me Home, Pedestal, Right Place Right Time, Kiss Away, Skin Tight и Gold Rush, также бонус-треки More Outta Heart (дуэт с Yello) и Wicked Game.

(Автор: Вугар Иманов)

