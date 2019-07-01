Самый романтичный грузин "взорвал" бакинцев – "Сары гялин", Муслим Магомаев, Алиага Вахид (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спустя семь лет популярный грузинский певец DATO (Давид Худжадзе) выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева и вновь подарил яркие эмоции в сольном концерте "Özlüyorum", сообщает Trend Life.

DATO - самый романтичный певец Грузии, исполняющий городские романсы, лирическую и фольклорную музыку, представил новые композиции и хиты на русском, грузинском и турецком языках, которые набрали миллионы просмотров в YouTube.

В преддверии праздничного вечера DATO совершил экскурсию по Баку, отдал дань памяти великого певца Муслима Магомаева на Аллее почетного захоронения, посетил Ичери Шехер, выразил восхищение памятником-бюстом поэта и мыслителя Алиаги Вахида, в композиции которого тело и волосы Вахида состоят из героев произведений газельхана.

Грузинский певец, композитор, мультиинструменталист, автор песен, лауреат международных конкурсов, получивший широкую известность как в Грузии, так и в России и странах СНГ, исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, регги, этнической музыки. И этот вечер стал своеобразным триумфом исполнителя в Баку, кульминацией которого стало исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин".

Концертная программа "Özlüyorum" организована 33 EVENT.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

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