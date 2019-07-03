Абшеронские дачи - атмосфера прошлых лет. У кого ностальгия? (ВИДЕО)

3 июля 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Все бакинцы отдыхали или отдыхают на дачах Абшеронского полуострова - Бильгя, Нардаран, Новханы, Фатмаи, Пиршаги, Шувелан, Маштаги, Мардакан, Бузовны, Гала, Загульба - все эти родные и дорогие места не перечислить...Дача для бакинца - это больше, чем дача, это некий островок умиротворения и спокойствия. У каждого из нас есть, что вспомнить, особенно приключения из детства и юности. А также наших дорогих бабушек и дедушек, которые обычно оставались с нами на даче все лето. Море, пляж, веселые компании с шашлыками и чаепитием, игры, песни и танцы... А еще урожаи инжира, тута и винограда...На смену дачам из прошлого с их особой аурой приходят роскошные дома с евроремонтом, дубовым паркетом и прочими благами цивилизации…А ностальгия по старым Бакинским дачам живет в людях...

Азербайджанский певец Азад Шабанов представил мини-фильм с композицией "Abşeron Torpağı" на слова и музыку Эльчина Иманова, сообщает Trend Life.

Певец в юмористической форме показывает атмосферу прошлых лет. Режиссер – Фархад Али, авторы сценария – Турал Севдималы и Dj Fateh. В ролях – заслуженный артист Бахрам Багирзаде, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Фуад Искендеров и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане обнаружен заморский вредитель
Экономика 1 июля 17:03
Управление полиции Абшеронского района привлечет услуги ремонта
Тендеры 26 июня 13:59
В Азербайджане применяется упрощенная схема выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий
Общество 25 июня 17:17
Главы структур минтруда Азербайджана проходят тренинг по повышению личностных качеств (ФОТО)
Экономика 25 июня 14:51
В ходе совместной операции МВД и пенитенциарной службы Азербайджана у осужденного изъято огнестрельное оружие
Общество 24 июня 16:40
В ДТП в Абшеронском районе Азербайджана пострадали три человека
Происшествия 24 июня 13:23
Лента новостей
Путин: нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к конфронтации
Другие страны 17:53
Азербайджанская компания запустила новую линию колбасных изделий
Бизнес 17:52
Руки Вверх! В Баку едет Сергей Жуков: Обмороки тоже случаются (ФОТО)
Интервью 17:52
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Другие страны 17:43
В Британии нашли мертвым сына эмира Шарджи
Другие страны 17:40
Восхитительное место отдыха - горное озеро Нохур (ФОТО)
Общество 17:39
Президент Италии приветствует избрание итальянца на пост председателя Европарламента
Другие страны 17:36
BP добилась значительных сокращений выбросов парниковых газов в Азербайджане в 2018 году
Энергетика 17:32
В Абу-Даби прошла подготовка к экологическому саммиту
Общество 17:27