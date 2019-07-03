Абшеронские дачи - атмосфера прошлых лет. У кого ностальгия? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Все бакинцы отдыхали или отдыхают на дачах Абшеронского полуострова - Бильгя, Нардаран, Новханы, Фатмаи, Пиршаги, Шувелан, Маштаги, Мардакан, Бузовны, Гала, Загульба - все эти родные и дорогие места не перечислить...Дача для бакинца - это больше, чем дача, это некий островок умиротворения и спокойствия. У каждого из нас есть, что вспомнить, особенно приключения из детства и юности. А также наших дорогих бабушек и дедушек, которые обычно оставались с нами на даче все лето. Море, пляж, веселые компании с шашлыками и чаепитием, игры, песни и танцы... А еще урожаи инжира, тута и винограда...На смену дачам из прошлого с их особой аурой приходят роскошные дома с евроремонтом, дубовым паркетом и прочими благами цивилизации…А ностальгия по старым Бакинским дачам живет в людях...

Азербайджанский певец Азад Шабанов представил мини-фильм с композицией "Abşeron Torpağı" на слова и музыку Эльчина Иманова, сообщает Trend Life.

Певец в юмористической форме показывает атмосферу прошлых лет. Режиссер – Фархад Али, авторы сценария – Турал Севдималы и Dj Fateh. В ролях – заслуженный артист Бахрам Багирзаде, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Фуад Искендеров и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.