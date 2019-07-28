В Баку множество сюрпризов – Стас Михайлов (ФОТО)

28 июля 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский эстрадный певец, многократный обладатель премий «Шансон года», «Золотой граммофон», «Песня года», «World Music Awards», заслуженный артист Стас Михайлов поделился с Trend Life впечатлениями о Международном музыкальном фестивале «ЖАРА 2019».

«Я всегда люблю приезжать в Баку потому, что здесь всегда тепло и отличная атмосфера, выступать с концертами, особенно, на фестивале "ЖАРА" – это большой праздник, здесь мои друзья и артисты, множество сюрпризов. Благодаря Эмину фестиваль стал грандиозным проектом в музыкальной жизни, который объединяет людей и различные жанры, дарит людям только яркие эмоции», - сказал Trend Life Стас Михайлов. Напомним, что отец певца родом из азербайджанского города Шамахы.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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