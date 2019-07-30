Все вокруг в Баку - шик, блеск и красота! - экс-советник президента России (ФОТО)

30 июля 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", советник президента России по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при президенте России (2012 - 2018), народная артистка Валерия Перфилова поделилась с Trend Life впечатлениями о фестивале.

"К фестивалю "ЖАРА" все очень серьезно и ответственно готовятся, показывают самое лучшее, потому что это один из самых знакомых музыкальных событий лета, наверное, самый лучший фестиваль. Впечатления потрясающие! В этом году в Sea Breeze сделано много пермен, окрыты новые площадки, бассейны, зоны отдыха, очень оригинальная главная сцена фестиваля. Как всегда, Баку поразил своим гостеприимством, красотой и национальной кухней, а люди встречают каждого, как у себя дома! Каждому артисту уделено много внимания, заботы – такое чувство, что в Баку ждут каждого персонально. Все вокруг - шик, блеск и красота! Очень люблю Баку!", - отметила певица Валерия.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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