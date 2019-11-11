Самира Эфенди вдохновляет поклонников на путешествия (ВИДЕО)

11 ноября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, финалистка вокального проекта Səs Azərbaycan (The Voice of Azerbaijan) Самира Эфенди порадовала поклонников новой творческой работой, сообщает Trend Life.

Эфенди презентовала в социальных сетях видеоклип на композицию "Yol ayrici". Автором слов и музыки песни является Мухтар Абсейнов, над аранжировкой работал Фархад Мусаев, автор рэп-текста - AID. Режиссёр видеоролика - Руслан Ахмедов, монтаж - Алекс Анишенко.

Клип на песню "Yol ayrici" был снят во Франции, Швейцарии и Турции. Новая работа Самиры Эфенди вдохновляет путешествовать, ведь в видеоклипе показаны знаковые места и достопримечательности трех стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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