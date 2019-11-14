Руфат Асадов посвятил клип Дню хранительнице домашнего очага (ВИДЕО)

14 ноября 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Руфат Асадов посвятил свой первый клип "Yuxu yoxsa gerçək" (Сон или явь) Дню хранительнице домашнего очага, сообщил Trend Life исполнитель. Речь идет о женщинах, о мамах, о бабушках.

"Это клип я также посвящаю своей супруге Сабине. Именно женщина хранит уют и тепло в доме, создает атмосферу спокойствия и благополучия. Домашняя обстановка является важным составляющим счастья всей семьи. Те женщины, которые всецело посвящают себя дому и воспитанию детей, которые делают все, чтобы тем, кто живет в доме, было тепло, уютно, радостно, можно с любовью называть - Хранительница домашнего очага", - отметил Руфат Асадов.

Руфат Асадов также является автором слов и музыки, и одним из режиссеров. Аранжировка – Шахин Тайфун, mix & mastering – Вюсал Омаров, саксофон – Теймур Сулейманбейли, гитара – Шаин Ализаде, режиссер, монтажер и оператор – Орхан Сулейманлы.

(Автор: Вугар Иманов)

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