Фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи

23 декабря 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" 14 марта 2020 года впервые пройдет в Сочи, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить более 3000 поклонников фестиваля.

Гостей ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей – Григория Лепса, Сергея Лазарева, EMINа, Егора Крида и многие другие. Ведущие фестиваля – Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Напомним, что в следующем году пятый фестиваль "ЖАРА" в Баку пройдет с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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