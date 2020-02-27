Агутин и Варум отметят 20-летие семейной жизни в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Бакинского конгресс-центра 1 марта в 20.00 состоится концерт звезд российской эстрады, заслуженных артистов, супружеской пары - Анжелики Варум и Леонида Агутина, сообщает Trend Life. Организатор - 33 EVENT.

Являясь бесспорным символом любви, дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина давно стал неразделимым. Она - нежное и хрупкое воплощение Женственности, Он – интеллигентный брутальный Мужчина. Пара вместе с 1997 года. Брак супруги заключили 18 июля 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. Уже прошло 20 лет! Дочь - Елизавета (род. 9 февраля 1999) с 2003 года живёт в Майами. Создала рок-группу Without Gravity (Без притяжения), с которой выступала на концертах в школах, пишет для группы музыку, играет на гитаре.

Всех бакинских поклонников самого красивого звездного дуэта российской эстрады ждет множество музыкальных сюрпризов, импровизаций, новые композиции, и хиты, любимые миллионами слушателями. Анжелики Варум и Леонида Агутина выступят в сопровождении группы "Эсперанто" и танцевального проекта "Лебеди Funk".

Отметим, что за свою карьеру Анжелика Варум и Леонид Агутин выпустили более двух десятков альбомов, каждый из которых становился событием в их творчестве и незабываемым подарком для их поклонников.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)