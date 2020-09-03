Торжественная церемония открытия Венецианского кинофестиваля (ФОТО)

На острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Он стал первым культурным событием такого масштаба с начала пандемии коронавируса, передает Trend Life со ссылкой РБК.

Из-за COVID-19 организаторы ввели ряд требований: залы будут заполнены лишь наполовину, гости должны быть в масках. У всех входящих на площадки фестиваля обязательно измеряют температуру. На все показы и мероприятия нужно записываться заранее, билеты приобретаются только онлайн.

В ходе торжественной церемонии открытия глава жюри Кейт Бланшетт вручила почетного "Золотого льва" за выдающиеся достижения британской актрисе Тильде Суинтон.

В программу в этом году вошли 65 фильмов из 50 стран. Жюри возглавила актриса Кейт Бланшетт.

Напомним, что в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля включен фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying).