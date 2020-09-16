Мадонна выступит режиссером фильма-автобиографии

Певица Мадонна выступит в качестве режиссера и одного из сценаристов фильма-автобиографии, который будет снят киностудией Universal Pictures, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой", - сообщила Мадонна. Название ленты, равно как и приблизительные сроки ее выхода на экраны, пока не разглашаются.

Известно, что над сценарием картины 62-летняя певица будет трудиться вместе с американской писательницей Брук Бьюзи-Морио, известной под творческим псевдонимом Диабло Коуди. Последняя в 2008 году была удостоена премии американской киноакадемии "Оскар" за сценарий к фильму "Джуно" (Juno, 2007) режиссера Джейсона Райтмана.