Участница "Евровидения" Сафура Ализаде возвращается на сцену после многолетнего перерыва

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская участница "Евровидения-2010" Сафура Ализаде после многолетнего перерыва возвращается на сцену, сообщает Trend Life со ссылкой на социальные сети певицы.

Напомним, что в 2013 году Сафура Ализаде вышла замуж. Переехав с супругом в Стамбул, она посвятила себя семье.

Сейчас же исполнительница решила вернуться на сцену. В распространенном в социальной сети видеоролике Ализаде сказала, что в марте поклонников ее творчества ждет сюрприз.

Сафура Ализаде приняла участие в фотосессии, где предстала в различных образах, а совсем скоро выйдет ее новый альбом. Певица сотрудничает с турецкой командой профессионалов, чьей работой очень довольна.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)