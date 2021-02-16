Участница "Евровидения" Сафура Ализаде возвращается на сцену после многолетнего перерыва
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская участница "Евровидения-2010" Сафура Ализаде после многолетнего перерыва возвращается на сцену, сообщает Trend Life со ссылкой на социальные сети певицы.
Напомним, что в 2013 году Сафура Ализаде вышла замуж. Переехав с супругом в Стамбул, она посвятила себя семье.
Сейчас же исполнительница решила вернуться на сцену. В распространенном в социальной сети видеоролике Ализаде сказала, что в марте поклонников ее творчества ждет сюрприз.
Сафура Ализаде приняла участие в фотосессии, где предстала в различных образах, а совсем скоро выйдет ее новый альбом. Певица сотрудничает с турецкой командой профессионалов, чьей работой очень довольна.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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