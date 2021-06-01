Победитель "Евровидения" стал 6-летним азербайджанским мальчиком (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов вместе с 6-летним Омаром представил клип на песню "Sehirli dunya" ("Волшебный мир"), посвященный Международному дню защиты детей, который отмечается первого июня, сообщает Trend Life.

Авторы музыки - родители мальчика, композиторы Ульвия и Бабир Бабирли, слова – Нурланы Джафаровой.

"В композиции Омар поет от имени моего детства, воплощает мои самые ранние годы, а я олицетворяю его будущее. Эту гармонию прошлого, настоящего и будущего, счастливого и волшебного мира детства мы постарались показать в новой работе. Каждый из взрослых был ребенком, но часто ли он вспоминает свои детские годы? Нигде, ни в каком городе мира звезды не светят так ярко, как в городе детства. Дети любят открыто, со всей силой чувств, обнимают искренне и крепко, а главное - просто так… Взрослые не умеют любить, словно дети. Это потому, что они переросли ту самую детскую любовь. Но в каждом из взрослых живет ребенок, и их любовь имеет оттенок той самой детской любви", - сказал Эльдар Гасымов.

Режиссер клипа – Кенуль Ализаде, оператор – Орхан Гурбанов, режиссер монтажа – Эльнур Эхтирамоглу.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)