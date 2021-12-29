50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО)

Звёздный мир 29 декабря 2021 00:05 (UTC+04:00)
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известный эстрадный исполнитель, народный артист Азербайджана Фаик Агаев отмечает 50-летие, сообщает Trend Life. Тысячи звонков, мессажей, поздравлений, постов в соцсетях будет сопровождать юбиляра в этот день.

Это не только круглая и значимая дата в жизни каждого человека, но и возможность оглянуться назад и посмотреть на пройденный путь. И юбиляр может с уверенностью говорить - есть чем гордиться!

C золотой медалью окончил школу и с отличием Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "актёр музыкального театра".

Дебютировал на музыкальном конкурсе "Бакинская осень - 1988" (дипломант I степени), затем стал победителем Республиканского конкурса "Золотая осень - 1989", Международного конкурса "Витебск - 1990", Международного конкурса телевизионной песни "Ялта – 1992" (дипломант), победителем Международного конкурса ретро-песен имени Клавдии Шульженко "Харьков 1995" и конкурса "Золотой Шлягер - Могилёв 1996". Неоднократно становился лауреатом национальных премий. Был солистом Азербайджанского государственного театра мугама, а с 1996 года - Азербайджанского государственного телевидения и радио.

1oo%F.A, Мистер Золотой Шлягер – так величают Фаика Агаева, который за годы творческой деятельности дал более 200 сольных концертов, выпустил около двадцати клипов и альбомов, распроданных большими тиражами, реализовал множество проектов. Был наставником национальной версии лицензионного телешоу "The Voice" – "Голос Азербайджана" (Səs Azərbaycan), членом Азербайджанского национального жюри международного конкурса "Евровидение", объявлял итоги голосования в прямом эфире на французском языке.

Активная жизненная позиция, участие в различных социальных акциях и реализации проектов особо значимы в жизни артиста. Вспомним хотя бы, как 600 книг из личной библиотеки были подарены заключенным, или же как он был факелоносцем на первых Европейских Играх в Баку. Особо отметим эрудицию артиста, который неоднократно принимал участие в интеллектуальных играх, является обладателем "Хрустальной совы" - высшей награды интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Даже был литературным редактором романа Нармины Мамедзаде "Седьмая кукла Доура".

Известная фраза "Талантливый человек - талантлив во всем" точно про Фаика Агаева!

Эта статья - не ода исполнителю, а констатация фактов. И поэтому патриотизм и любовь к родной земле, активное участие в информационной войне против недоброжелателей страны, справедливая позиция к социальным вопросам составляет приоритет личных качеств и жизненной позиции артиста. Приведем небольшой пример, когда на концертах он не только зажигает публику своими композициями и теплым общением, а поименно называет и благодарит всех своих друзей, в том числе из социальных сетей. Более того, на своих концертах журналистам всегда выделяет лучшие места и также поименно благодарит. Это говорит о человеческих качествах и уровне культуре, настоящей, не показной, чему многие могут поучиться. И, конечно же, это отражается в соцсетях, где очень активен певец, всегда отвечает на просьбы и вопросы, искренне поздравляет друзей. Еще многое можно сказать и написать...

Ниже приведем фразы Фаика Агаева из различных интервью, в которых также раскрывается личность юбиляра.

"Я очень рад, что у меня широкая аудитория. Я единственный певец, возраст поклонников которого составляет от 7 до 77 лет. Я заряжаюсь энергией от любви этих людей и постоянно вношу разнообразие в свое творчество. А поклонников, прошедших испытание временем, считаю членами своей семьи. Главное, что и в плохие мои дни, и в хорошие дни они всегда рядом со мной. Другой такой радости для себя - человека сцены я представить не могу".

"У меня нет особой формулы успеха и все разрабатывалось в течение жизни. С первых дней на сцене, когда еще были худосоветы, мне надо было заявить о себе, закрепиться и выйти на определенный уровень. И за это время познакомился и создал отношения со многими телевизионщиками, журналистами, печатными изданиями (тогда еще не было интернета), с людьми, связанными с моей сферой. Я всегда считал, что личностные отношения способствуют правильному решению какой-либо проблемы. Успех певца заключается в таланте, трудолюбии и умении создавать отношения".

"Низами Гянджеви в одной из газелей сказал: "Что проку в тонкости ума, когда тебя не оценить?". Если перевести на современный язык - какой смысл быть семи пядей во лбу, если ты не самореализован? Но впадать в депрессию от того, что не можешь реализовать свои способности, не стоит. Обязательно найдется выход для применения ума и интеллекта, это подскажет жизненный опыт. Честно говоря, я людей по уму не сужу. Потому что есть такие люди, которые не оканчивают институтов, у них проблемы с грамотой, но зато такая жизненная мудрость! И порой встречаешь прямо противоположное - у людей высокий уровень образованности, ученая степень, но они настолько негативны".

"Хитрость - навык практический, а ум - субстанция развивающаяся. Разница между умным и ушлым очень большая. Последний использует знания для собственного блага, а умный - во благо общества".

"Я – интроверт по жизни и экстраверт на сцене. Вообще же я привык оберегать то, что на душе, от окружающих. Я - абсолютный перфекционист, причем, во всем. Иногда это здорово мешает спокойно жить, но я не могу изменить себя".

"Я никогда не предам человека, который по отношению ко мне порядочен. Если такое, не дай Бог, произойдет, я просто сам себя казню, перестану себя уважать".

"Нигде и никогда я не чувствовал и не чувствую себя так же комфортно, таким же цельным, как на сцене. В двух случаях я испытываю бескрайнюю эйфорию: когда я люблю и когда нахожусь на сцене".

"На азербайджанской сцене есть место каждому исполнителю. Нет такого певца, чей голос, услышав по радио, я убрал бы звук. В чем виновата песня, ее композитор, поэт? Песне свое место, исполнителю свое".

"Один плохой певец может нанести больший урон обществу, нежели плохой врач. Поясню, почему: певцам подражают, копируя не только их внешность, манеру одеваться и стричься, но и их манеру поведения, и образ жизни. Поэтому надо более серьезно и избирательно подходить к "градации" певцов и их появлению на экранах. Я – не сторонник "цензорских" редколлегий, но порядок должен быть установлен. Нельзя пускать в эфир людей только потому, что они заплатили за это. Нельзя идти на поводу у «среднестатистического вкуса». Зрителя и слушателя, его эстетические предпочтения надо формировать и воспитывать".

"Сейчас две крайности – либо бизнесмен, либо в шоу-бизнес. Причем, интересно, что люди думают о том, что труд певца в шоу-бизнесе сам по себе не подразумевает знаний. Считают, что певцу, к примеру, совершенно не нужно знать математику, физику, химию, географию. А я считаю, что человек должен быть всесторонне развит, ему это пригодится по жизни. Пусть даже он будет работать в профилактории, ему все равно понадобятся знания".

"Сцена, финансовая независимость и любовь – вот "три кита", при отсутствии даже одного из которых я чувствую себя некомфортно".

"Советские люди считались самыми читающими на свете. Тогда было модно быть образованным, а сегодня во всем мире модно быть богатым. Одно другого не исключает, богатым может быстрее стать образованный человек, нежели не образованный".

"В плане чтения я всеяден. Но большее предпочтение отдаю историческим романам, детективам и фантастике. Я считаю, что фантастика «подхлестывает» человека на самосовершенствование. Ведь в художественных произведениях люди будущего всегда интеллектуально, духовно и физически более развиты и совершенны, чем мы нынешние. Поэтому и возникает желание быть лучше, стремиться совершенствоваться. Я всегда хочу быть в курсе событий, в курсе последних новостей, читаю новостные сайты, слушаю и смотрю новости по всем каналам, не отдавая предпочтения какому-то одному, определенному или специфическому".

"У меня первое незавершенное образование– медицинский университет. Два года я проучился на подготовительном, поступил и ушел практически с первого курса. Дело в том, что я хотел стать хирургом, меня привлекала хирургия. Но когда у нас начались практические занятия, я просто не смог перенести порога человеческой боли. Боли пациента. Женщина, которой делали тривиальную операцию по удалению аппендицита, умоляла врача вколоть ей болеутоляющее – еще одну ампулу (анестезия была местная). На дворе был 1988 год, с обезболивающими препаратами была жуткая проблема. И я просто не вынес ее страданий. Ведь врач должен дистанцироваться от боли пациента, а я понял, что не смогу. И предпочел уйти. Но я считаю, что все же не далеко отошел от той профессии. Я продолжаю врачевать души людей своим творчеством, своими песнями".

"Наступает время, когда начинаешь понимать, что вместо того, чтобы бежать за лишним рублем, мог заняться другим делом, перетерпеть нужду, но добиться гораздо большего в жизни. Но мудрость может придти и к 25 годам, а может и к 80 не появиться. Самое главное, понять, что самое ценное в жизни - это семья, Бог, что человек оставит после себя, его социальная позиция в жизни".

"Думаю, что сбывается то, на что себя человек настраивает. Уверенность в победе творит чудеса, причем, во всех сферах: начиная от удачи на экзамене, когда не готов, и заканчивая любой важной жизненной ситуацией".

"Я сильный благодаря моей маме. Мудростью, терпением и умением обходить "острые углы" я обязан папе, а смелостью и даже "безбашенностью" - маме. Она – сильная женщина".

"Конечно, у меня есть страхи. Я потерял отца, и с тех пор очень боюсь потерять близких. А своей смерти я не боюсь. Я даже завещание написал, причем, очень давно".

"После 60 лет я хочу перестать активно работать и начать путешествовать. Мне интересно быть странником".

От имени АМИ Trend поздравляем Фаика Агаева с юбилеем, желаем дальнейших творческих свершений!

(Автор: Вугар Иманов)

50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Image
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Подписан договор с победителем инвестиционного конкурса на приобретение ООО Шеки Шараб Экономика 28 декабря 20:35
Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана Финансы 28 декабря 20:26
Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов Экономика 28 декабря 20:22
В Азербайджане завершены все соцвыплаты за декабрь Общество 28 декабря 20:13
Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО) Социум 28 декабря 20:06
1 200 пользователей уже присоединились к бизнес-платформе GRO, созданной Pasha Bank Финансы 28 декабря 20:06
Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 19:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО) Политика 28 декабря 19:00
Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана Общество 28 декабря 18:50
Стихи Лейлы Алиевой опубликованы на болгарском литературном портале Общество 28 декабря 18:37
При штамме "омикрон" наблюдаются тошнота и рвота - TƏBİB Общество 28 декабря 18:22
В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах - Шахмар Мовсумов Общество 28 декабря 18:16
В Азербайджане выявлено еще 376 случаев заражения коронавирусом, вылечились 887 человек Общество 28 декабря 18:11
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 декабря 18:09
Вакцина Sinovaс признается во многих странах - помощник Президента Общество 28 декабря 18:04
Наблюдаются редкие случаи добровольной вакцинации беременных - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 18:02
К сожалению, информация некоторых наших врачей не отражает действительности – Ягут Гараева Общество 28 декабря 18:01
В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная - Ягут Гараева Общество 28 декабря 17:55
После введения бустерной дозы сертификат вакцинации от COVID-19 станет бессрочным - Шахмар Мовсумов Общество 28 декабря 17:51
Шахмар Мовсумов о возможности разрешения проведения поминальных церемоний в Азербайджане Общество 28 декабря 17:48
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 28 декабря 17:46
Apple временно закрывает свои магазины в Нью-Йорке США 28 декабря 17:44
Эмир Кувейта издал распоряжение о формировании нового правительства страны Арабские страны 28 декабря 17:41
В Азербайджане разрешена третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 17:41
Телефонный разговор Президента Туркменистана и Спикера верхней палаты Парламента России Туркменистан 28 декабря 17:38
Карантинные ограничения из-за "омикрона" вступили в силу во всех землях Германии Европа 28 декабря 17:38
Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана в настоящее время не обсуждается Общество 28 декабря 17:38
Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ (ФОТО) Туркменистан 28 декабря 17:37
В мире накаляется ситуация в связи со штаммом "омикрон" коронавируса - Шахмар Мовсумов Общество 28 декабря 17:34
TƏBİB обратилось к населению в связи с праздником Нового года Общество 28 декабря 17:30
В Азербайджане с 15 февраля 2022 г. сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев Общество 28 декабря 17:29
Лекарственные препараты от коронавируса не заменят вакцину - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 17:23
При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 17:20
Сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом – Ягут Гараева Общество 28 декабря 17:18
В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 17:17
Представлены новые препараты против коронавируса, проводятся обсуждения - минздрав Азербайджана Общество 28 декабря 17:16
В Азербайджане назван пиковый период 2020 г. по инфицированию коронавирусом Общество 28 декабря 17:14
Пандемия все еще развивается - Шахмар Мовсумов Общество 28 декабря 17:10
Сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 376 человек - Ягут Гараева Общество 28 декабря 17:08
Азербайджанский экспорт нефти в Индонезию превысил $87 млн Энергетика 28 декабря 17:01
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ВИДЕО) Общество 28 декабря 17:01
К 100-летию Микаила Абдуллаева - В Госфильмофонде открылась фотовыставка и показан фильм о Мастере (ФОТО) Культура 28 декабря 16:51
Памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву уже готов - Анар Керимов Общество 28 декабря 16:49
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с белорусской компанией по криптовалютам Экономика 28 декабря 16:42
Участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным - посольство Ирана Политика 28 декабря 16:41
Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном обеде глав государств СНГ в Санкт-Петербурге Политика 28 декабря 16:39
В Культурном центре СГБ Азербайджана организовано мероприятие для детей гази и шехидов (ФОТО) Общество 28 декабря 16:31
Российская авиакомпания будет летать еще в один аэропорт Азербайджана Транспорт 28 декабря 16:26
Глава МИД Ирана положительно оценил ход переговоров по ядерной сделке в Вене Ядерная программа 28 декабря 16:25
ГЭЦ Азербайджана подготовил новую программу приема по информатике Общество 28 декабря 16:17
Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90% Россия 28 декабря 16:11
В Астаринском районе начал работать офис "Друг МСБ" (ФОТО) Бизнес 28 декабря 16:08
Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, намеченного на 30 декабря Политика 28 декабря 16:05
Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий Россия 28 декабря 15:54
Глава Роспотребнадзора: В СНГ все природные очаги чумы сегодня находятся под контролем Россия 28 декабря 15:45
Мобильный банкомат Azərbaycan Beynalxalq Bank запущен в Агдамском промпарке Строительство 28 декабря 15:43
Анар Керимов внес ясность в вопрос создания Дома-музея Ахмеда Джавада Культура 28 декабря 15:42
В Шуше планируется строительство девяти подстанций Энергетика 28 декабря 15:40
Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с коронавирусом Россия 28 декабря 15:38
В результате взрыва в Мингячевире пострадали несколько человек (ФОТО/ВИДЕО) Общество 28 декабря 15:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге (ФОТО) Политика 28 декабря 15:25
Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном приостановятся на несколько дней Ядерная программа 28 декабря 15:24
Туркменское предприятие произвелo хлебной продукции на $4,2 млн Бизнес 28 декабря 15:23
Спрос на нефть в Азии продолжит восстанавливаться в 2022 г. - Wood Mackenzie Энергетика 28 декабря 15:22
Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом Россия 28 декабря 15:21
Казахстанское АО привлечет услуги по техобслуживанию насосов Тендеры 28 декабря 15:19
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $79 за баррель Энергетика 28 декабря 15:08
В Баку расширены возможности для пополнения баланса BakıKart Общество 28 декабря 15:05
В праздничные дни в отелях Азербайджана будут усилены мониторинги Туризм 28 декабря 15:03
Обзор ключевых событий транспортного сектора Азербайджана за 2021 год Транспорт 28 декабря 14:56
Обнародован рейтинг банков Узбекистана по объему обязательств за 11 месяцев 2021 г. Узбекистан 28 декабря 14:54
В 2022 г. доля электромобилей на мировом рынке удвоится - Wood Mackenzie Транспорт 28 декабря 14:47
Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для включения балабана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия Общество 28 декабря 14:44
Завершена реконструкция участка автодороги Гянджа-Кяльбаджар-Лачин (ВИДЕО) Общество 28 декабря 14:34
С 2022 г. начнутся совместные с Турцией съемки фильмов - Анар Керимов Общество 28 декабря 14:30
Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления - Анар Керимов Общество 28 декабря 14:27
Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы Общество 28 декабря 14:25
Песков заявил о подготовке контактов России и Ирана на высшем уровне Политика 28 декабря 14:21
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