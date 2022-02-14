Народный артист Юсиф Эйвазов посвятил песню супруге Анне Нетребко (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов представил в социальных сетях свою новую песню под названием "Моя Анна", сообщает Trend Life.

Презентацию музыкальной композиции артист приурочил ко Дню всех влюблённых (День святого Валентина), который отмечается 14 февраля.

"Дорогие мои друзья, в этом году я решил особо отпраздновать День святого Валентина! А именно, выходом моей новой песни, которая называется "Моя Анна", и посвящена именно моей прекрасной Анне Нетребко. Эту невероятно красивую песню написал безумно талантливый Марк Тишман", - написал Эйвазов в социальной сети, выразив слова любви супруге.

Напомним, что Нетребко и Эйвазов познакомились в Риме на репетиции оперы Пуччини "Манон Леско". Юсиф Эйвазов сделал Анне Нетребко предложение спустя месяц после знакомства. Помолвку они отмечали в Зальцбурге, а 29 декабря 2015 года в Вене состоялась свадьба звезд мировой оперы.

(Автор: Джани Бабаева)