В Баку пройдет осенний вечер шансона, мейханы и юмора

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 25 октября в 19.00 пройдет осенний вечер шансона, мейханы и юмора, посвященный юбилею Садыха Мустафаева, сообщает Trend Life.

Большой творческий вечер Садыха Мустафаева пройдёт в кругу звездных друзей, среди которых популярные исполнители и артисты - Ильгар Саиль, Джейхун Бакинский, Вугар Абдулов, Назим Фаэтончу, Фярда Амин, Мушвиг Шахвердиев, Гусейн Бакилы, Эльвин Раджабов, Насими Мамедов и другие.

Билеты в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/events/concerts/Sadix-Mustafayev-yubiley-konserti. Телефон для справок: 0513033540.

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