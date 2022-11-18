Премьера от EMINа и Жасмин - лирика и осеннее настроение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и заслуженная артистка России, певица Жасмин представили вниманию поклонников свою первую совместную работу – песню и музыкальное видео под названием "Отражения", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт народного артиста.

"Отражения" - это красивый трек о большой любви, которая, к сожалению, все же не сбылась, но оставила глубокий след в сердцах героев.

"А вдруг мы любим только раз, а потом всю жизнь ищем отражения", – задаются вопросом артисты, ответ на который у каждого слушателя будет свой.

"Когда только услышала демо, сразу поняла, что хочу предложить спеть эту песню Эмину. Он обладает уникальной способностью представить песню зрителю с достоинством и глубиной зрелого мужчины, недаром он фактически вырос на руках великого Муслима Магомаева", – признается Жасмин.

"Жасмин – очень талантливая исполнительница, и мне кажется, у нас получился очень гармоничный дуэт. Песня "Отражения" наполнена лирикой и осенним настроением, надеемся, она понравится слушателям", - говорит EMIN.

Режиссер и оператор видеоклипа – известный бакинец, фотограф, художник и режиссер Аслан Ахмадов.