В Баку снимает клип звезда Болливуда, индийская Леди Гага - Урфи Джавед (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичери шехер проходят съемки музыкального клипа с участием молодой звезды Болливуда и инфлюэнсера Урфи Джавед, которая также популярна как "индийская Леди Гага", сообщает Trend Life.

Режиссер проекта – известный индийский режиссер и хореограф Сильвестр Питерс.

Продюсер проекта, председатель Гильдии продюсеров Азербайджана, член правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, генеральный директор кинокомпании Narimanfilm, заслуженный работник культуры Нариман Мамедов отметил важность реализации таких проектов в области музыкальных клипов и кинематографа для пропаганды страны.

"Сильвестр Питерс – успешный режиссер и хореограф, который в свое время был даже участником танцевальной группы Майкла Джексона. Это наша совместная с ним работа в Баку, первый клип был снят недавно, в октябре этого года. Сильвестру Питерсу очень нравятся локации Баку и регионов страны, и наша совместная деятельность будет продолжена. На протяжении многих лет на международной арене мы занимаемся продвижением нашей столицы и страны как локаций для съемок фильмов и клипов, и это дает свои плоды. У нас уникальные достопримечательности, окружающая среда, светлый и чистый город с праздничными вечерними огнями, есть очень большие возможности для реализации различных проектов, перспективы сотрудничества между представителями киноиндустрии стран. Неоднократно мы принимали гостей и сами принимали участие в различных зарубежных проектах и фестивалях, налаживая сотрудничество. В частности, за последние четыре года вместе с индийскими режиссерами кино и клипов в Азербайджане мы реализовали более двадцати проектов, несомненно способствующих пропаганде прекрасной природы, архитектуры и туристической сферы Азербайджана. Верим, что выход и этого клипа на индийский рынок с участием звезды Болливуда Урфи Джавед, которая ныне является самой популярной молодой актрисой в своей стране, также будет способствовать пропаганде достопримечательностей Азербайджана", - сказал Trend Life Нариман Мамедов.

В клипе также снимаются молодой индийский актер Акшид Шукхиджа, азербайджанская модель Ляман Бабаева и группа наших танцоров, в общей сложности принимает участие около пятидесяти человек. Музыка – Санджив Чатурведи, певец - Фаад.

Сильвестр Питерс во второй раз приезжает в Баку и очарован гостеприимством и красотой города.

"Впервые прекрасные локации Баку увидел по интернету, вышел на Наримана Мамедова, завязалась переписка, он отправил мне множество фотографий. Чтобы воочию убедиться в красоте вашей страны, решил приехать сюда и своими глазами все увидеть. Даже Нариману не сказал (смеется), сделал сюрприз. Так началась наша совместная деятельность, подписали долгосрочный договор о съемках фильмов и клипов. Здесь созданы все условия для плодотворной работы, замечательные локации для съемок – все просто супер! Я снимал проекты в Германии, Греции и других странах, но Азербайджан – это нечто особенное. Баку – прекрасный город и я хочу реализовать здесь еще массу проектов, а также в регионах страны. В частности, планирую снять здесь еще десять музыкальных клипов. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал Trend Life Сильвестр Питерс.

Урфи Джавед впервые приехала в Баку и ей очень понравились достопримечательности Ичери шехер.

"На протяжении трех дней в Баку я увидела насколько это прекрасный и чистый город, здесь очень дружелюбные и отзывчивые люди. Уверен, что наш новый клип, в котором отражены достопримечательности Баку, понравится индийским зрителям. От каждого города, в который я приезжаю, стараюсь впитать культуру и получить яркие эмоции. В Индии мне рассказывали много хорошего об Азербайджане те, кто побывал в вашей стране. И то, что я увидела, действительно оказалось замечательным, и я обязательно расскажу своим друзьям в Индии о вашей прекрасной стране", - сказала Trend Life Урфи Джавед.

Фото - Вугар Иманов