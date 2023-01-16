Азербайджанские звезды исполняют песни в память о Вахтанге Кикабидзе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Уход из жизни известного певца, композитора, сценариста и режиссера, лауреата Государственной премии СССР, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе вызвал реакцию в азербайджанских соцсетях - многочисленные статусы и посты, фотографии с артистом, воспоминания и горькие слова соболезнования. Популярные певцы делятся видеоматериалами с композициями из репертуара Вахтанга Кикибидзе, посвященными памяти Великого Артиста и Человека, сообщает Trend Life.

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