Нас замечательно встретили… – звезды турецкого кино о визите в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий актер Сельчук Йонтем, хорошо знакомый азербайджанскому зрителю по роли в сериале Ask-i Memnu (Запретная любовь), поделился впечатлением от визита в город Баку, сообщает Trend Life.

Сельчук Йонтем вместе с коллегами – звездами турецкого кино Кубилаем Ака и Селин Шекерджи представили бакинскому зрителю новый фильм "Sevda Mecburi İstikamet". Гала-вечер прошел в Park Cinema Flame Towers и вызвал огромных интерес у многочисленных поклонников турецкого кинематографа в Азербайджане.

До показа фильма актеры с удовольствием рассказывали азербайджанским журналистам о съемках киноленты и характере своих персонажей и т.д.

Уже после мероприятия звезды турецкого кино поделились на своих страницах в социальных сетях впечатлениями от встречи с азербайджанскими поклонниками.

"Нас замечательно встретили в Баку", - написал Сельчук Йонтем на своей странице в Instagram.

Аналогичным статусом поделился и Кубилай Ака.

Отметим, что Турецкий фильм "Sevda Mecburi İstikamet" рассказывает историю известного актера. Селим влюбляется в Севду, с которой познакомился во время съемок фильма. Молодые люди вскоре поженились, у пары родилась дочь Суна, у которой диагностируют аутизм. Теперь Севда погружена в заботу о дочери, а Селим – в работу… Все меняет весть о смерти Севды… Режиссер фильма - Чаган Ирмак.