Jony стал учителем истории

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения – певец Jony (Джахид Гусейнли) принял участие в съемках российского фильма-мюзикла "Танцуй, пока молодой", сообщает Trend Life.

"Танцуй, пока молодой" - мюзикл о школьной любви и перемещении во времени. Его премьера состоялась на VK Видео и российском телеканале СТС.

В картине задействованы звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых и Jony, воплотивший образ учителя истории.

Важной частью фильма стали танцевальные номера (в создании картины участвовали более 200 профессиональных танцоров).

Сюжет фильма: 16-летний выпускник Егор давно и безответно влюблён в свою одноклассницу Ульяну. На выпускном вечере выясняется, что за школьные годы он недостаточно себя проявил, и Ульяна не воспринимает его как партнёра. Тогда Егор с помощью "виртуальных друзей ВКонтакте" возвращается в прошлое и пытается поменять его так, чтобы быть с Ульяной.