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В Зеленом театре пройдет двухдневный летний концерт Эйюба Ягубова и Big Band Sound Pro (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 22 июля 2023 13:45 (UTC +04:00)
В Зеленом театре пройдет двухдневный летний концерт Эйюба Ягубова и Big Band Sound Pro (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Зеленом театре, 19 и 20 августа в 20.00, пройдет летний концерт народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, сообщает Trend Life.

В концертной программе также примут участие, созданный Эйюбом Ягубовым оркестр Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя и солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы, а также другие гости. Вечера будут полны ярких эмоций и сюрпризов.

Для приобретения билетов онлайн https://iticket.az/az/events/concerts/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro-

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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