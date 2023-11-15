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Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 15 ноября 2023 15:58 (UTC +04:00)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец, исполнитель шансона и эстрадных песен Джалал Аббасов принял участие в рейтинговом вечернем развлекательное шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия1", сообщил Trend Life музыкант.

"Меня нашли посредством социальных сетей и материалов из различных ресурсов СМИ. Творческому коллективу стал интересно, что помимо певческой карьеры и победы в различных международных конкурсах, в том числе в России, я могу многое создавать собственными руками. Например, создаю собачьи будки и делаю различные виды варенья. Для меня стало сюрпризом, когда их съемочная группа неожиданно приехала из Москвы в Баку и сделала обо мне трёхминутный сюжет: о моем творчестве и интересах в различных областях, показали виды Баку. Я подарил Андрею Малахову сувенир ручной работы, также преподнес оливковое варенье собственного приготовления. Также я исполнил свою композицию. Отрадным для меня фактом стало участие в передаче народного артиста России Юрия Антонова, который высоко оценил мое исполнение, поблагодарив творческий коллектив. Все было организовано на очень высоком уровне и прошло в очень теплой атмосфере", - сказал Джалал Аббасов.

Передача будет в ближайшее время представлена на телеканале "Россия1".

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Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)
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