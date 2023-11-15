Джалал Аббасов стал гостем Андрея Малахова на телеканале "Россия1" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец, исполнитель шансона и эстрадных песен Джалал Аббасов принял участие в рейтинговом вечернем развлекательное шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия1", сообщил Trend Life музыкант.

"Меня нашли посредством социальных сетей и материалов из различных ресурсов СМИ. Творческому коллективу стал интересно, что помимо певческой карьеры и победы в различных международных конкурсах, в том числе в России, я могу многое создавать собственными руками. Например, создаю собачьи будки и делаю различные виды варенья. Для меня стало сюрпризом, когда их съемочная группа неожиданно приехала из Москвы в Баку и сделала обо мне трёхминутный сюжет: о моем творчестве и интересах в различных областях, показали виды Баку. Я подарил Андрею Малахову сувенир ручной работы, также преподнес оливковое варенье собственного приготовления. Также я исполнил свою композицию. Отрадным для меня фактом стало участие в передаче народного артиста России Юрия Антонова, который высоко оценил мое исполнение, поблагодарив творческий коллектив. Все было организовано на очень высоком уровне и прошло в очень теплой атмосфере", - сказал Джалал Аббасов.

Передача будет в ближайшее время представлена на телеканале "Россия1".

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