БАКУ /Trend Life/ - 29-30 апреля народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов выступит с музыкально-художественной программой "Только культура" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

На этом мероприятии соединятся волшебство музыки, мелодичность песен и глубина поэзии. В концертной программе, помимо Эйюба Ягубова, примут участие и его коллеги по искусству.

Билеты во всех кассах Баку и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/eyyub-yagubov-yalniz-medeniyyet/150971

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