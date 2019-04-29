В Баку впервые пройдет Фестиваль барбекю среди кулинаров

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам (Бакинский профессиональный лицей №5) 2 мая в 12.00 пройдет первый Фестиваль барбекю (BBQ) среди молодых кулинаров, организованный AS İdea, сообщает Trend Life.

В фестивале-конкурсе примут участие представители семи профессиональных учреждений, каждый из которых представит команду из трех молодых кулинаров. С командами в качестве наставников будут работать опытные повара. Результаты будут оценены компететным жюри.

Автор проекта - Илькин Акперзаде, шеф-мастер, ресторатор, член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), член Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, Национальной гильдии шеф-поваров России и Московской ассоциации кулинаров, почетный член Ассоциации кулинаров Западной Африки. Председатель жюри – Анар Гасымов, шеф-мастер, заслуженный работник туризма Азербайджана, член Гильдии кулинаров ОАЭ, вице-президент филиала Международной федерации кулинарии “De Comandant Chevaliers”. В составе жюри – Хардоун Атлан Жан-Мишель (Франция), Борха Онтанон Корро (Испания), Бассель Абу Фахер (Сирия), Джейран Аскерова, Таир Манафов, Ага Салманов (Азербайджан).

В рамках фестиваля пройдет дегустация мясных блюд шеф-поваров, организованы мастер-классы. Победителям и призерам будут вручены сертификаты, кубки и медали.

Адрес: Бакинский профессиональный лицей №5, Хатаинский район, улица Месхети 3.

Партнеры фестиваля - SR Chemical, компания Food-Port, Sun GrapHics,

Информационная поддержка - Trend

(Автор: Вугар Иманов)

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