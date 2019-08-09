Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ, в котором опубликованы интересные материалы о различных событиях, происшедших за последние месяцы в культурной и общественной жизни страны, сообщила Trend Life главный редактор издания, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева.

В издании представлены материал "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и азербайджанская пресса", статья, посвященная V Всемирному форуму по межкультурному диалогу. В рубрике "Азербайджанская Демократическая Республика" читатели смогут ознакомиться со статьей о поэте, литературоведе Алиаббасе Мюзнибе (1883-1938).

Также читателям будет интересна публикация о жизни Мирзы Шафи Вазеха. Наряду с этим, в издании представлен материал о проекте "Oxu bayramı" ("Праздник чтения") в регионах Азербайджана.

Поклонники театрального искусства смогут ознакомиться с публикациями, рассказывающими о Международном театральном фестивале в Лянкяране и 25-летии Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Наряду с этим, в новом номере журнала представлено много познавательных статей об изобразительном искусстве и музыке.

(Автор: Джани Бабаева)

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