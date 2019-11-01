Умный Баку - как горит пламя в чистом кислороде и химические эксперименты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась премьера научного проекта для детей и родителей “Умный Баку”, представленный в рамках международного проекта "Умные города", сообщает Trend Life.

Провести собственноручно химические эксперименты в четырех лабораториях, осуществить экстракцию, фильтрование, органический и неорганический синтез, познакомиться с химическими свойствами разных элементов смогли бакинские школьники. Проект "Умные города" придумали и реализуют молодые ученые из Москвы, выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова. Он был проведен в восьми странах мира, а теперь начал работать в Азербайджане.

Дети из разных школ Баку попробовали себя в роли учёных и освоили разные экспериментальные методы из арсенала химиков. Каждому ребенку был выдан комплект юного химика, защитные очки и перчатки. После общего знакомства в лекционном зале, ребят разбили на четыре команды, и началась экспериментальная часть.

В каждой из лабораторий группа провела двадцать минут, узнавая свойства одного из элементов таблицы Менделеева. Каждая команда должна была выполнить несколько заданий и заполнить пустые ячейки таблицы обозначениями химических элементов. При этом, для каждого ребенка имелось отдельное рабочее место - с химическими реактивами, горелками, колбами, перегонными установками. Дети сами смешивали реактивы, выращивали кристаллы, впервые увидели, как горит пламя в чистом кислороде.

А в это время взрослые не скучали. Для них провели интерактивную лекцию-викторину. Весело, с примерами из жизни и истории основатель проекта Михаил Каптюг развенчивал мифы и рассказывал о самых разных невероятных фактах. Например, он легко и изящно рассказал, почему возник миф о том, что свою периодическую таблицу Менделеев якобы увидел во сне. И разъяснил, что продукты с ГМО не могут повредить здоровью человека.

Проект вызвал большой интерес, в течении двух дней в нем приняли участие около тысяча детей и родителей.

(Автор: Вугар Иманов )

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