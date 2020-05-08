Премьера клипа об азербайджанских врачах, борющихся с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский композитор и исполнительница Севиндж Агасиева (Sivva) при поддержке Общественного телевидения Азербайджана (İTV) представила клип песни Mehriban həkim на слова Мирмехти Сеидзаде, сообщает Trend Life.

Режиссер – Вюсал Гамдуллаев, аранжировка – Самир Ширинов.

Клип посвящен азербайджанским врачам, которые в дни пандемии коронавируса стали главными героями дня. Они ведут тяжелую борьбу с болезнью, лечат людей и предотвращают массовое распространение инфекции. Многие из них, оторванные от семей, неделями живут на работе. Врачам приходится работать многие часы без перерыва на обед. Некоторые медики работают две смены подряд, так как их коллеги тоже заболевают и временно выбывают из строя. Эти люди проходят через множество трудностей и лишений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим.

Всю работу врачи и медсёстры выполняют в спецодежде, которая защищает их от заражения. Безопасность, конечно, прежде всего, но это тяжелый груз для врачей. Для входа в помещение с инфицированными пациентами, работники больниц надевают хирургическую пижаму, поверх него - защитный костюм, респиратор, две пары перчаток, резиновую обувь и бахилы. Такое снаряжение достаточно много весит. В нём бывает тесно, жарко, душно. Порой не хватает воздуха. Особый дискомфорт доставляют медицинские маски, респираторы и очки. Так как кожа лица достаточно чувствительная и нежная у любого человека, она больше всего подвержена внешнему воздействию. Кроме того, в маске или респираторе достаточно трудно дышать, а очки регулярно запотевают и сводят видимость к нулю. Самый большой риск для врачей - большая вероятность заразиться коронавирусом. Несмотря на средства защиты, инфекция может одержать верх, что, к сожалению, зачастую происходит.

Врачи работают для нас, поэтому мы должны оставаться дома!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)