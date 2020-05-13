В Азербайджане стартует интеллектуальный проект OnlayNHN
БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане стартует интеллектуальный проект OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?", организованный министерством молодежи и спорта, Молодежным центром интеллектуального развития (Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi), Молодежным интеллектуальным клубом "Хазар" (Xəzər İntellektual Gənclər Klubu). Проект будет реализован под девизом Evdə qal, OnlayNHN-ə qoşul, сообщили Trend Life в пресс-службе "Хазар".
Главная цель проекта - организация плодотворного проведения досуга молодежью и развитие интеллектуального движения в период социальной самоизоляции и карантина.
Реализация проекта, состоящего из 4 туров, намечена на май-июнь.
Игры будут проведены на платформе Quantum. Обсуждение вопросов участников команды можно проводить посредством аудио и видеосвязи.
Xəzər İntellektual Gənclər Klubu https://www.facebook.com/groups/Xezer/
Xəmsə Milli İntellektual Oyunu https://www.facebook.com/Xemseoyunu/
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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)