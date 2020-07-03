От коронавируса скончался азербайджанский режиссер Этибар Бабаев (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - От коронавируса скончался главный редактор редакции кинопрограмм и дубляжа Азербайджанского телевидения и радиовещания, заслуженный деятель искусств, режиссер Этибар Бабаев, сообщили Trend Life из близкого окружения режиссера. 14 июля ему должно было бы исполниться 53 года.

Этибар Бабаев был известен как режиссер многих телепроектов, художественно-публицистических и документальных фильмов, клипов и мини-фильмов.

Напомним, что еще один сотрудник телеканала - режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач AzTV Самир Нематзаде несколько дней назад был госпитализирован в одну из городских больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось. Ему было 36 лет...

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)