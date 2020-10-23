Известный скульптор Украины: Весь мир проклинает армянских агрессоров

БАКУ /Trend Life/ - Весь мир проклинает армянских агрессоров, которые обстреливают ракетами большой разрушительной силы мирные города и села Азербайджана, сказал сегодня Trend Life известный скульптор, народный художник Украины, профессор, уроженец Гянджи Катиб Мамедов

"Ночной обстрел Гянджи баллистическими ракетами потряс меня и миллионы людей до глубины души. Это привело к большому количеству жертв и раненых, разрушению жилых зданий, дети остались сиротами, родители без детей, были убиты целые семьи. Как такое возможно? Убивать спящих мирных жителей?! По этому поводу был проведен вечер памяти - реквием по погибшим в Гяндже и других городах и селах Азербайджана в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове, где выступили общественные и культурные деятели, выразив протест столь варварским деяниям армянских оккупантов", - отметил Катиб Мамедов.

По словам скульптора, Азербайджан не один в своем желании добиться справедливого освобождения родной земли от оккупантов. Азербайджан морально поддерживает Украина, Турция, Пакистан, Израиль и другие страны.

"У азербайджанского народа сильный дух. За эти дни армия Азербайджана освободила уже ряд районов, городов и сел от оккупации, и уже не остановится до полного изгнания агрессоров с наших земель. В своих работах я всегда стараюсь передать радость и позитив всему человечеству, мои композиции излучают солнце. Поэтому я желаю всем мирного неба надо головой. Чтобы наши дети и внуки в Азербайджане и Украине жили под мирным небом, чтобы молодежь не умирала на поле боя, а получала образование, создавала семьи, занималась творчеством и спортом. Нельзя покушаться на чужие земли, а когда такой миг настает, каждый должен быть готовым встать на защиту своей Родины, ибо свобода не дается - она завоевывается! Желаю родному краю скорой победы на черными силами, пусть наши страны - Азербайджан и Украина - живут и процветают", - добавил профессор.

Катиб Мамедов родился 10 октября 1963 года в Гяндже. Он лауреат международных конкурсов, член Союза художников Украины, член совета Конгресса Азербайджанцев Украины, почетный член Российской академии художеств, член Московского творческого союза профессиональных художников, выпускник отделения станковой живописи и графики Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской.

С 1987 года он живет и работает в Харькове. Окончил факультет скульптуры Харьковского художественно-промышленного института. С 1993 года - преподаватель кафедры скульптуры ныне Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Персональные выставки проходили в Украине, России, Швейцарии и других странах. Его монументальные произведения украшают Харьков, Дергачи и Донецк. Особо отметим памятники святым Иоанну Кронштадтскому и Серафиму Саровскому, которые установлены в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре. Скульптор является автором мемориальных досок видных личностей, среди которых Низами Гянджеви, Тарас Шевченко, Ататюрк, Муслим Магомаев, Юрий Никулин, Михаил Кошкин, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини. Произведения мастера находятся в музеях, галереях и частных коллекциях многих стран мира. Женат, имеет троих сыновей и дочь: Сафар, Эмиль, Катиб и Эмили.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)