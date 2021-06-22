БАКУ /Trend Life/ - В возрасте 49 лет скончался азербайджанский режиссер Чингиз Расулзаде, сообщает Trend Life.

О кончине кинематографиста сообщил исполнительный директор киностудии ButaFilm Видади Рустамов.

Чингиз Расулзаде родился 20 февраля 1972 года. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности графический художник, а также Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссер.

Чингиз Расулзаде - режиссер и автор сценария короткометражного художественного фильма "Мимы о жизни" (2002 год), документальной киноленты "Жесты…Примирение" (2005 год). Снятый им в 2009 году фильм "Куклы" участвовал в нескольких международных кинофестивалях.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)