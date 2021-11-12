Герой Карабахской войны мечтает о Голливуде... (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск проекта министерства культуры Азербайджана "Səhnədən səngərə: Qazilər" (Со сцены в окопы: Гази) посвящен одному из героев 44-дневной Карабахской Отечественной войны, молодому музыканту Вугару Мамедзаде.

В представленном видеопроекте Вугар Мамедзаде рассказывает о жизни, творчестве и боевом пути. Его учителя и родные делятся историями о нем.

С детских любовь к музыке привела его в Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, на факультет тара. Стал сочинять композиции и поступил на композиторский факультет Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, где одно из его произведений высоко оценил легендарный композитор Ариф Меликов. Параллельно работал в Доме музее Мстислава Леопольда Ростроповича. Интересно, что на фортепиано этого музея он сочинил три произведения.

Он должен был продолжить обучение в Музыкальной академии Дюссельдорфа, но когда 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, добровольцем записался на фронт освобождать земли от армянских оккупантов. Воевал на Физулинском направлении, награжден медалями "За освобождение Физули" и "Отважный боец". После войны создал лирическую композицию "Mənim yolum" (Мой путь), посвященную своим однополчанам и славной Победе. Его мечта – писать музыку к Голливудским фильмам.

Главная цель проекта -"Səhnədən səngərə: Qazilər" представление широкой общественности деятелей культуры - воинов Карабахской войны, пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.Напомним, что ранее министерством был реализован проект "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященный деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)