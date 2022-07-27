Минкультуры Азербайджана и телеканал CNN расширяют сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители отдела медиа и коммуникаций министерства культуры Азербайджана - руководитель Марьям Гафарзаде и главный советник Эльнара Керимова – стали гостями европейского офиса CNN, который находится в Лондоне, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

CNN - телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте основан в 1980 году. Один из лидеров мирового информационного вещания. CNN первой в мире предложила концепцию непрерывного круглосуточного вещания новостей. Уже ставшее обиходным понятие “breaking news” (горящие новости) впервые появилось и стало использоваться именно на CNN. Новости CNN передаются с помощью около 40 космических спутников и доступны к просмотру более чем 200 миллионам домохозяйств в более 200 странах мира. Число журналистов CNN по всему миру составляет около 4000. На сегодняшний день в "семье" CNN насчитывается несколько каналов, один из которых - CNN International имеет три основных студийных центра, откуда ведется вещание – Атланта, Лондон и Гонконг. Именно в этих городах базируются ведущие всех новостных программ.

Гости ознакомились с процессом работы телеканала, международными проектами, понаблюдали за процессом съемок, прямой трансляцией CNN Breaking News, за тем, как идут монтаж и подготовка, как разрабатываются стратегии и ведется редакционная работа, был представлен опыт в области цифровых и креативных решений.

В рамках визита состоялась встреча с руководством CNN, где было отмечено, что между министерством культуры Азербайджана и CNN существует многолетнее сотрудничество, на телеканале было представлено множество сюжетов о нашей стране. В частности, за последний период были представлены материалы о мероприятиях в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, а также о мугаме и ковровом искусстве, являющихся национальным достоянием страны.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о подготовке и размещении на сайте телеканала статей о богатой культуре Азербайджана, проведены обсуждения будущих проектов. Руководство CNN также поделилось своим многолетним опытом в областях медиа-схемы, передачи новостей, маркетинга. Азербайджанская сторона выразила признательность за гостеприимство и плодотворную встречу.