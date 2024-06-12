IDEA провела экологическую акцию на пляже в Шувалане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Общественного объединения IDEA в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в связи с началом пляжного сезона была проведена традиционная акция по очистке побережья. Акция, организованная министерством экологии и природных ресурсов, Национальным Олимпийским комитетом, Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана, ОАО "Təmiz Şəhər", приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщает Trend Life.

Участники акции, обеспеченные необходимыми санитарными принадлежностями, очистили территорию от большого количества мусора, в частности пластиковых отходов, бутылок, полиэтиленовых пакетов, которые наносят экологии непоправимый ущерб. В ходе акции по уборке общественного пляжа в поселке Шувалан с участием 200 молодых волонтеров и спортсменов НОК было собрано около 2 тонн отходов, которые были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы.

Целью проведения акции по уборке, которая проходит под девизом "Пусть берега останутся чистыми", является пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами и привлечение молодежи к деятельности в области охраны морской среды.

Олимпийская чемпионка, вице-президент НОК Земфира Мефтахетдинова: "Следует подчеркнуть, что Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева всегда с особым вниманием относится к экологическим вопросам. Долг каждого гражданина поддерживать чистоту в своем доме, и знаменательно, что молодежь приобщается к этой культуре, играющей большую воспитательную роль".

Студентка первого курса юридического факультета Таможенной академии при Государственном таможенном комитете Лейла Алиева: "Неоднократно принимала участие в акциях IDEA, которое вносит большую лепту в экологическую сферу и вызывает интерес молодежи. Эта планета – наш общий дом и каждый из нас должен беречь ее во имя жизни на Земле".

Председатель студенческо-молодежного комитета Таможенной академии Осман Мишаев: "Такие акции очень важны среди молодежи, чтобы любить и беречь родную землю и наш общий мир. Мы гордимся, что вносим свой вклад в решение экологических проблем, потому что этот мир не знает границ и в наших руках спасение биологического разнообразия природы".

Общественное объединение IDEA совместно с местными и международными партнерами регулярно организует акции по очистке берегов Каспия, Куры и других рек с целью сохранения, приумножения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона. Партнеры акции благодарят всех любящих природу молодых людей, которые присоединились к мероприятию, призывая всех не загрязнять нашу планету и заботиться об окружающей среде.

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