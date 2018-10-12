ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь «Формулы-1» на сезон-2019, сообщает Sports.ru.
В следующем году чемпионат мира будет состоять из 21 гонки.
Гоночный сезон откроется 17 марта в Австралии, а завершится 1 декабря в Абу-Даби. Гран-при Азербайджана в Баку пройдет 28 апреля.
Календарь «Формулы-1» на сезон-2019
|Этап
|Гонка
|Дата
|1
|Гран-при Австралии
|15-17 марта
|2
|Гран-при Бахрейна
|29-31 марта
|3
|Гран-при Китая
|12-14 апреля
|4
|Гран-при Азербайджана
|26-28 апреля
|5
|Гран-при Испании
|10-12 мая
|6
|Гран-при Монако
|23-26 мая
|7
|Гран-при Канады
|7-9 июня
|8
|Гран-при Франции
|21-23 июня
|9
|Гран-при Австрии
|28-30 июня
|10
|Гран-при Великобритании
|12-14 июля
|11
|Гран-при Германии
|26-28 июля
|12
|Гран-при Венгрии
|2-4 августа
|13
|Гран-при Бельгии
|30 августа – 1 сентября
|14
|Гран-при Италии
|6-8 сентября
|15
|Гран-при Сингапура
|20-22 сентября
|16
|Гран-при России
|27-29 сентября
|17
|Гран-при Японии
|11-13 октября
|18
|Гран-при Мексики
|25-27 октября
|19
|Гран-при США
|1-3 ноября
|20
|Гран-при Бразилии
|15-17 ноября
|21
|Гран-при Абу-Даби
|29 ноября – 1 декабря
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