ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019

12 октября 2018 22:56 (UTC+04:00)

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь «Формулы-1» на сезон-2019, сообщает Sports.ru.

В следующем году чемпионат мира будет состоять из 21 гонки.

Гоночный сезон откроется 17 марта в Австралии, а завершится 1 декабря в Абу-Даби. Гран-при Азербайджана в Баку пройдет 28 апреля.

Календарь «Формулы-1» на сезон-2019

Этап Гонка Дата
1 Гран-при Австралии 15-17 марта
2 Гран-при Бахрейна 29-31 марта
3 Гран-при Китая 12-14 апреля
4 Гран-при Азербайджана 26-28 апреля
5 Гран-при Испании 10-12 мая
6 Гран-при Монако 23-26 мая
7 Гран-при Канады 7-9 июня
8 Гран-при Франции 21-23 июня
9 Гран-при Австрии 28-30 июня
10 Гран-при Великобритании 12-14 июля
11 Гран-при Германии 26-28 июля
12 Гран-при Венгрии 2-4 августа
13 Гран-при Бельгии 30 августа – 1 сентября
14 Гран-при Италии 6-8 сентября
15 Гран-при Сингапура 20-22 сентября
16 Гран-при России 27-29 сентября
17 Гран-при Японии 11-13 октября
18 Гран-при Мексики 25-27 октября
19 Гран-при США 1-3 ноября
20 Гран-при Бразилии 15-17 ноября
21 Гран-при Абу-Даби 29 ноября – 1 декабря

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