ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь «Формулы-1» на сезон-2019, сообщает Sports.ru.

В следующем году чемпионат мира будет состоять из 21 гонки.

Гоночный сезон откроется 17 марта в Австралии, а завершится 1 декабря в Абу-Даби. Гран-при Азербайджана в Баку пройдет 28 апреля.

Календарь «Формулы-1» на сезон-2019

Этап Гонка Дата 1 Гран-при Австралии 15-17 марта 2 Гран-при Бахрейна 29-31 марта 3 Гран-при Китая 12-14 апреля 4 Гран-при Азербайджана 26-28 апреля 5 Гран-при Испании 10-12 мая 6 Гран-при Монако 23-26 мая 7 Гран-при Канады 7-9 июня 8 Гран-при Франции 21-23 июня 9 Гран-при Австрии 28-30 июня 10 Гран-при Великобритании 12-14 июля 11 Гран-при Германии 26-28 июля 12 Гран-при Венгрии 2-4 августа 13 Гран-при Бельгии 30 августа – 1 сентября 14 Гран-при Италии 6-8 сентября 15 Гран-при Сингапура 20-22 сентября 16 Гран-при России 27-29 сентября 17 Гран-при Японии 11-13 октября 18 Гран-при Мексики 25-27 октября 19 Гран-при США 1-3 ноября 20 Гран-при Бразилии 15-17 ноября 21 Гран-при Абу-Даби 29 ноября – 1 декабря

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