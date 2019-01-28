Японка Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации

28 января 2019 06:43 (UTC+04:00)

Японская теннисистка Наоми Осака, на прошлой неделе ставшая победительницей Australian Open, возглавила мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС обновленная версия рейтинга приводится на официальном сайте WTA.

В финальном матче Australian Open Осака победила чешку Петру Квитову в трех сетах. 21-летняя Осака выиграла второй турнир серии Большого шлема. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США. Осака стала первой теннисисткой из Японии, которая возглавила мировой рейтинг.

Рейтинг WTA от 28 января:

1 (4). Наоми Осака (Япония) - 7030 очков

2 (6). Петра Квитова (Чехия) - 6290

3 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5582

4 (5). Слоан Стивенс (США) - 5307

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100

6 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4430

9 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 3566

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3485...

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузинка вышла в полуфинал теннисного турнира в Австралии
Спорт 26 января 08:51
Джокович обыграл Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР
Спорт 18 ноября 2018 06:55
Рафаэль Надаль пропустит Итоговый турнир ATP
Спорт 5 ноября 2018 20:42
Джокович и Федерер сыграют в полуфинале турнира ATP в Париже
Спорт 3 ноября 2018 09:34
В отеле Crescent Beach состоялся любительский теннисный турнир (ФОТО)
Общество 28 августа 2018 16:50
Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона
Другие страны 16 июля 2017 23:32
Лента новостей
Глава МИД Пакистана заявил о ключевой роли своей страны в переговорах между США и талибами
Другие страны 07:29
Азербайджан усиливает позиции в Европе: поставки газа, поддержка соотечественников, пресечение армянских провокаций (Интервью)
Политика 07:00
Эво Моралес выиграл праймериз в Боливии
Другие страны 06:17
Опрос выявил лидеров президентской гонки в Словакии
Европа 05:15
Макрон заявил, что сделает необходимые выводы из общенациональных дебатов во Франции
Европа 04:41
Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов на Филиппинах
Европа 04:25
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Другие страны 03:55
"Ювентус" одержал волевую победу над "Лацио" в матче чемпионата Италии (ВИДЕО)
Спорт 03:41
В Кремле назвали главную цель переговоров с Японией
Россия 03:25