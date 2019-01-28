Японка Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации

Японская теннисистка Наоми Осака, на прошлой неделе ставшая победительницей Australian Open, возглавила мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС обновленная версия рейтинга приводится на официальном сайте WTA.

В финальном матче Australian Open Осака победила чешку Петру Квитову в трех сетах. 21-летняя Осака выиграла второй турнир серии Большого шлема. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США. Осака стала первой теннисисткой из Японии, которая возглавила мировой рейтинг.

Рейтинг WTA от 28 января:

1 (4). Наоми Осака (Япония) - 7030 очков

2 (6). Петра Квитова (Чехия) - 6290

3 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5582

4 (5). Слоан Стивенс (США) - 5307

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100

6 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4430

9 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 3566

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3485...

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