Хабиб Нурмагомедов принял вызов Дастина Порье

14 апреля 2019 11:21 (UTC+04:00)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Дастина Порье с победой на турнире UFC 236 в Атланте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ру", сообщает «Советский спорт».

В поединке Порье в пяти раундах одолел Макса Холлоуэя. Он одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:46.

На кону этого поединка стоял не только титул временного чемпиона организации в легком весе, но и право провести бой с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Россиянин не остался в стороне и поздравил победителя, а также принял его вызов, который Порье бросил ему после победы.

«Я не согласен с судьями (49:46, 49:46, 49:46) я насчитал ничью. Мое уважение к обоим бойцам. Достижение Порье нельзя отрицать, мои поздравления Дастин. Увидимся в сентябре», — написал Нурмагомедов в твиттере.

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