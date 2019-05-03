"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы

3 мая 2019 01:11 (UTC+04:00)

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Лука Йович (23-я минута), у гостей отличился Педро (45).

Команды провели первый очный матч. "Айнтрахт" играет в плей-офф Лиги Европы впервые с сезона-2013/14, тогда на стадии 1/16 финала команда по сумме двух матчей уступила португальскому "Порту", который прошел в следующий раунд за счет гола на выезде (2:2, 3:3). В полуфинале турнира немецкий клуб в предыдущий раз играл в сезоне-1979/80 (в то время соревнование называлось Кубок УЕФА), тогда на данной стадии команда обыграла немецкую "Баварию" (0:2, 5:1), а в финале оказалась сильнее немецкой "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:3, 1:0).

"Челси" в предыдущий раз играл в полуфинале Лиги Европы в сезоне-2012/13, обыграв на этой стадии швейцарский "Базель" (2:1, 3:1), а финале переиграв португальскую "Бенфику" (2:1). В последующие сезоны (за исключением сезона-2016/17, когда лондонский клуб не сумел попасть в еврокубки) "Челси" играл в Лиге чемпионов.

Ответный матч пройдет 9 мая в Лондоне.

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