Ляказетт: футболисты "Арсенала" хотят завоевать трофей Лиги Европы

3 мая 2019 05:29 (UTC+04:00)

Игроки английского "Арсенала", победившие в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы испанскую "Валенсию", хотят не только выйти в финал турнира, но и стать обладателями главного трофея. Такое мнение высказал форвард лондонского клуба Александр Ляказетт, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Арсенал" в четверг одержал победу над "Валенсией" со счетом 3:1. Французский нападающий оформил в этой встрече дубль.

"Мы знаем, что в Валенсии будет нелегко. Поэтому, конечно, хорошо, что мы забили три мяча. У меня было еще два шанса, где я мог бы сыграть лучше. К счастью, Обамеянг отличился в концовке", - сказал футболист.

"Хотим выиграть Лигу Европы не только ради того, чтобы попасть напрямую в Лигу чемпионов, но еще и завоевать трофей. Также надо финишировать в четверке сильнейших во внутреннем чемпионате. Если сможем поехать в Баку (место проведения финала Лиги Европы - прим. ТАСС), то это будет особенное событие", - добавил Ляказетт.

Ответный матч состоится 9 мая в Валенсии.

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